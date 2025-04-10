Сигнал для Росії: майже 100 літаків НАТО розпочали навчання у Північній Європі

Як пише видання, військово-повітряні сили Німеччини разом із партнерами по НАТО готуються до сценарію нападу Росії на територію союзників. На навчаннях будуть відпрацьовуватись дії сухопутних військ союзників в оборонному бою проти загарбників, якщо трапиться найгірше.

Зазначається, що Німеччина направила вісім винищувачів Eurofighter із 71-го крила тактичної авіації. За даними НАТО, загалом у Ramstein Flag 2025 задіяно понад 90 літаків, вертольотів і безпілотників. Серед них кілька американських літаків F-35, які вважаються найсучаснішими винищувачами у світі та нещодавно були замовлені Німеччиною.

Путін готується до війни з НАТО

У недавній доповіді Бундесверу говорилось про те, що влада Росії готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.

Однак глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, а отже, і для всієї північноатлантичної безпеки, включаючи США.\