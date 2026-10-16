Сигнал с абсолютной пустоты: астрономы обнаружили загадочную аномалию в космосе

Неожиданная аномалия

Ученые из университета Миннесоты решили опробовать новый способ поиска тусклых и удаленных объектов с помощью спектрографа NIRSpec.

Вместо того чтобы наводить прибор на уже известные галактики, исследователи открыли почти все микрозатворы спектрографа, закрыв лишь перекрывающие яркие объекты переднего плана.

Астрономы провели два сеанса наблюдений с разницей в 88 дней - в августе и ноябре 2023 года. Оба раза прибор зафиксировал шесть уже известных далеких галактик, однако седьмое обнаружение озадачило исследователей.

Снимок JWST, на котором изображен местоположение загадочной линии излучения. Цветные прямоугольники показывают положение затворов спектрографа во время четырех серий наблюдений, а розовые круги обозначают три соседних галактики. В центре прямоугольников, где была обнаружена линия излучения, источник не виден (источник: Huberty et al., ApJ, 2026)

Основные детали обнаруженного сигнала

Одиночная линия : на длине волны 1,6 микрометра появилась четкая и яркая линия излучения.

Отсутствие объекта : ни одна из предыдущих фотографий Hubble или JWST в этой точке не имеет ни одной галактики или звезды.

Подтвержденная достоверность : сигнал появился во всех четырех наборах снимков под подтвержденными углами – это исключает предположенное цифровое искривление или артефакт съемки.

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Главные гипотезы и проблемы с пояснениями

Ученые отмечают: главная сложность состоит в том, что сигнал был достаточно ярким, чтобы его заметили во время предварительных обзоров глубокого поля.

Это свидетельствует о том, что источник излучения появился внезапно или пережил короткую, но мощную вспышку.

Ученые рассмотрели четыре основных гипотезы происхождения вспышки, однако ни одна из них полностью не согласуется с полученными данными.

Ранняя галактика: яркая линия на этой длине волны должна была заблокироваться нейтральным водородом ранней Вселенной.

Ближайшая галактика: подобный объект должен создать дополнительные сопутствующие линии излучения, которых обнаружено не было.

Сверхновая: взрыв сверхновой также должен был оставить другие характерные спектральные следы.

Поглощение звезды черной дырой: приточное разрушение звезды может создать одиночную линию, но имеющихся данных недостаточно для подтверждения этой версии.

Авторы исследования отмечают, что объект находится в "чрезвычайно экстремальных физических условиях".

Для определения точной природы и красного смещения астрономы планируют провести серию более глубоких спектроскопических наблюдений.