Сигнал із абсолютної порожнечі: астрономи виявили загадкову аномалію у космосі

Несподівана аномалія

Науковці з університету Міннесоти вирішили випробувати новий спосіб пошуку тьмяних і віддалених об'єктів за допомогою спектрографа NIRSpec.

Замість того, щоб наводити прилад на вже відомі галактики, дослідники відкрили майже всі мікрозатвори спектрографа, закривши лише ті, що перекривали яскраві об'єкти переднього плану.

Астрономи провели два сеанси спостережень із різницею у 88 днів - у серпні та листопаді 2023 року. Обидва рази прилад зафіксував шість уже відомих далеких галактик, проте сьоме виявлення спантеличило дослідників.

Знімок JWST, на якому зображено місце розташування загадкової лінії випромінювання. Кольорові прямокутники показують положення затворів спектрографа під час чотирьох серій спостережень, а рожеві кола позначають три сусідні галактики. У центрі прямокутників, де було виявлено лінію випромінювання, джерело не видно (джерело: Huberty et al., ApJ, 2026)

Основні деталі виявленого сигналу

Одиночна лінія: на довжині хвилі 1,6 мікрометра з'явилася чітка й яскрава лінія випромінювання.

Відсутність об'єкта: на жодному з попередніх знімків Hubble або JWST у цій точці немає жодної галактики чи зірки.

Підтверджена достовірність: сигнал з'явився в усіх чотирьох наборах знімків під підтвердженими кутами - це виключає припущене цифрове викривлення чи артефакт зйомки.

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Головні гіпотези та проблеми з поясненнями

Науковці зазначають: головна складність полягає у тому, що сигнал був достатньо яскравим, аби його помітили під час попередніх оглядів глибокого поля.

Це свідчить про те, що джерело випромінювання з'явилося раптово або пережило короткий, але потужний спалах.

Вчені розглянули чотири основні гіпотези походження спалаху, проте жодна з них повністю не узгоджується з отриманими даними.

Рання галактика: яскрава лінія на цій довжині хвилі мала б заблокуватися нейтральним воднем раннього Всесвіту.

Ближча галактика: подібний об'єкт мав би створити додаткові супутні лінії випромінювання, яких виявлено не було.

Наднова: вибух наднової також повинен був залишити інші характерні спектральні сліди.

Поглинання зірки чорною дірою: припливне руйнування зірки може створити одиночну лінію, але наявних даних недостатньо для підтвердження цієї версії.

Автори дослідження зазначають, що об'єкт перебуває у "надзвичайно екстремальних фізичних умовах".

Для визначення його точної природи та червоного зсуву астрономи планують провести серію глибших спектроскопічних спостережень.