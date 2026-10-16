Жизнь могла возникнуть гораздо раньше: на Земле нашли след древнего кислорода

Кристаллы циркона возрастом 3,4 миллиарда лет помогли ученым выяснить, когда на Земле появились первые признаки насыщения кислородом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Nature Geoscience .

Микроскопическая "капсула времени" в кристалле

Чтобы исследовать эпоху, когда Земля совсем не походила на ту планету, которую мы знаем сейчас, ученые привлекли минерал циркон, способный сохраняться в неизменном виде в течение миллиардов лет.

Внутри некоторых кристаллов циркона обнаружили другой минерал – апатит. Он оказался запечатан внутри - это защитило его от любых внешних химических воздействий.

Ученые провели международное исследование образцов пород из разных уголков мира - Шотландии, Финляндии, Южной Африки, Бразилии и Австралии.

Образцы в возрасте до 3,4 миллиарда лет направили в Портсмутский университет, а затем исследовали на Европейском синхротроне (ESRF) в Гренобле с помощью мощного рентгеновского излучения.

Исследование показало следующие химические особенности находки:

Специфика серы: форма серы внутри апатита является точным химическим отражением количества кислорода при формировании минерала.

Масштаб объектов: изученные кристаллы по толщине меньше человеческого волоса и содержат микроскопические частицы элементов.

Точность анализа: сравнение одного и того же типа породы на промежутке в миллиарды лет позволило избежать искажения данных.

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Первое "дыхание" Земли: какова роль тектоники?

Долгое время научным сообществом принято считать, что атмосфера и океаны планеты почти не содержали кислорода до Великого окислительного события, которое произошло около 2,3 миллиарда лет назад.

Однако анализ серы в апатите показал, что локальные "кислородные оазы" существовали значительно раньше - между 3 и 3,4 миллиардами лет назад.

В это время мантия Земли уже реагировала на кислород с поверхности через процесс субдукции - когда тектонические плиты погружаются вглубь мантии и перерабатывают поверхностные породы.

Это доказывает, что глубокие слои планеты и ее поверхность были связаны между собой и взаимодействовали гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Исследователи отмечают: именно тектоника плит сыграла ключевую роль в создании и поддержании жизнеспособности Земли.

Хотя открытие не имеет прямого практического применения в повседневной жизни, оно приближает человечество к пониманию фундаментального вопроса - как наша планета стала пригодной для жизни.