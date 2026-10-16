Жизнь могла возникнуть гораздо раньше: на Земле нашли след древнего кислорода
Кристаллы циркона возрастом 3,4 миллиарда лет помогли ученым выяснить, когда на Земле появились первые признаки насыщения кислородом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Nature Geoscience.
Микроскопическая "капсула времени" в кристалле
Чтобы исследовать эпоху, когда Земля совсем не походила на ту планету, которую мы знаем сейчас, ученые привлекли минерал циркон, способный сохраняться в неизменном виде в течение миллиардов лет.
Внутри некоторых кристаллов циркона обнаружили другой минерал – апатит. Он оказался запечатан внутри - это защитило его от любых внешних химических воздействий.
Ученые провели международное исследование образцов пород из разных уголков мира - Шотландии, Финляндии, Южной Африки, Бразилии и Австралии.
Образцы в возрасте до 3,4 миллиарда лет направили в Портсмутский университет, а затем исследовали на Европейском синхротроне (ESRF) в Гренобле с помощью мощного рентгеновского излучения.
Исследование показало следующие химические особенности находки:
Специфика серы: форма серы внутри апатита является точным химическим отражением количества кислорода при формировании минерала.
Масштаб объектов: изученные кристаллы по толщине меньше человеческого волоса и содержат микроскопические частицы элементов.
Точность анализа: сравнение одного и того же типа породы на промежутке в миллиарды лет позволило избежать искажения данных.
Читайте больше: Наша Вселенная могла возникнуть внутри другого космоса: что выяснили ученые
Первое "дыхание" Земли: какова роль тектоники?
Долгое время научным сообществом принято считать, что атмосфера и океаны планеты почти не содержали кислорода до Великого окислительного события, которое произошло около 2,3 миллиарда лет назад.
Однако анализ серы в апатите показал, что локальные "кислородные оазы" существовали значительно раньше - между 3 и 3,4 миллиардами лет назад.
В это время мантия Земли уже реагировала на кислород с поверхности через процесс субдукции - когда тектонические плиты погружаются вглубь мантии и перерабатывают поверхностные породы.
Это доказывает, что глубокие слои планеты и ее поверхность были связаны между собой и взаимодействовали гораздо раньше, чем считалось до сих пор.
Исследователи отмечают: именно тектоника плит сыграла ключевую роль в создании и поддержании жизнеспособности Земли.
Хотя открытие не имеет прямого практического применения в повседневной жизни, оно приближает человечество к пониманию фундаментального вопроса - как наша планета стала пригодной для жизни.