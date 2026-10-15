Не планета и не луна: астрономы обнаружили загадочный объект в космосе

Астрономы обнаружили уникальный космический объект в 73 световых годах от Земли, который вращается вокруг коричневого карлика и составляет сложную загадку для современной науки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature .

Что известно об уникальной системе?

Планетарная система под названием CD-35 2722 расположена на расстоянии примерно 73 световых лет от Земли.

В ее центре находится звезда, масса которой составляет около половины солнечной. Вокруг нее вращается коричневый карлик CD-35 2722 B, занимающий промежуточное положение между планетами и звездами, поскольку не имеет достаточной массы для запуска ядерного синтеза.

Обнаруженный компаньон вращается именно вокруг этого коричневого карлика.

Компьютерные модели показывают следующие параметры:

Минимальная масса : объект имеет массу не менее 0,9 массы Юпитера.

: объект имеет массу не менее 0,9 массы Юпитера. Орбитальный период : один полный оборот вокруг карлика занимает 170 дней.

: один полный оборот вокруг карлика занимает 170 дней. Архитектура: трехуровневая структура создает новый тип космических систем.

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Как найти скрытый объект?

Для открытия объекта исследовательская группа под руководством профессора Кевина Хоя проанализировала световые спектры, собранные с помощью телескопа Very Large Telescope в Чили. Наблюдения продолжались с октября 2023 по февраль 2026 года.

Астрономы применили способ радиальных скоростей. Ученые впервые использовали этот метод для поиска спутника вокруг коричневого карлика.

"Когда небесное тело двигается по орбите, оно слегка тянет за собой своего хозяина, заставляя его смещаться в пространстве. Это движение изменяет световой спектр звезды или карлика благодаря эффекту Доплера", - объясняет Кевин Хой.

(Эффект Доплера - это изменение частоты и длины волны (звука, света и т.п.), которое воспринимает наблюдатель через относительное движение источника волны и наблюдателя. )

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Почему объект тяжело классифицировать?

Ученые объясняют: в нашей Солнечной системе спутники вращаются вокруг планет, а планеты - вокруг Солнца. В этой системе объект массой с гигантскую планету вращается вокруг коричневого карлика, который, в свою очередь, движется вокруг главной звезды.

Из-за отсутствия официального термина для таких конфигураций исследователи используют нейтральное понятие "экзоспутник".

Имеющиеся данные подтверждают лишь гравитационное влияние объекта, поэтому для точного определения его массы и изучения атмосферы требуются дальнейшие наблюдения и проверка стабильности орбиты. А значит - выводы не окончательные.