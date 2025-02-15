Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить формулу мира

Позиция Китая по войне

Китай заявляет о якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Однако Пекин продолжает сотрудничать с РФ в экономической сфере и торговле. Также китайские компании продолжают поставлять Москве товары двойного значения.

В Китае выступают за переговоры между Украиной и Россией. Пекин предложил свой так называемый "мирный план", но представители Украины раскритиковали его.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. В Пекине ответили, что продолжат содействовать переговорам и готовы поддерживать связь с другими сторонами.

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