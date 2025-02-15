Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити формулу миру

Позиція Китаю щодо війни

Китай заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Пекін продовжує співпрацювати з РФ в економічній сфері та торгівлі. Також китайські компанії продовжують постачати Москві товари подвійного значення.

У Китаї виступають за переговори між Україною та Росією. Пекін запропонував свій так званий "мирний план", але представники України розкритикували його.

Після інавгурації президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. У Пекіні відповіли, що продовжать сприяти переговорам і готові підтримувати зв'язок з іншими сторонами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.