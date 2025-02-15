Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити формулу миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.
Український міністр запросив китайського колегу до Києва в "будь-яку зручну дату і час".
"Це дасть можливість більш глибоко обговорити, як ми можемо досягти довготривалого справедливого миру в Україні. Ми потребуємо вашої підтримки", - сказав Сибіга.
Також глава МЗС нагадав Ван І щодо української формули миру і закликав до її обговорення.
"Ми раді чути про позитивну тенденцію стосовно політичного діалогу між нашими державами у 2024 році... Ви знаєте, що президент Зеленський розробив формулу миру. І, можливо, настав час обговорити подальшу взаємодію", - заявив український міністр.
Китай заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Пекін продовжує співпрацювати з РФ в економічній сфері та торгівлі. Також китайські компанії продовжують постачати Москві товари подвійного значення.
У Китаї виступають за переговори між Україною та Росією. Пекін запропонував свій так званий "мирний план", але представники України розкритикували його.
Після інавгурації президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. У Пекіні відповіли, що продовжать сприяти переговорам і готові підтримувати зв'язок з іншими сторонами.
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