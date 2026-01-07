Сибига о задержании танкера Marinera: приветствуем такой подход Трампа к РФ
Задержание российского танкера Marinera американцами показывает лидерство президента США Дональда Трампа. С Россией нужно действовать, а не бояться.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.
"Задержание корабля под русским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа. Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - сказал Сибига.
Он добавил, что такой подход нужно реализовать и в мирном процессе для приближения продолжительного мира между Украиной и Россией.
Задержание танкера Marinera
Напомним, сегодня, 7 января, Береговая охрана США задержала танкер Marinera под российским флагом. Это произошло между Исландией и Британскими островами.
Американские военнослужащие преследовали танкер несколько дней. Операцию проводили при участии Британии. По словам министра обороны Британии Джона Хили, судно направлялось в РФ.
Как объяснили в Европейском командовании Вооруженных сил США, причиной задержания стало нарушение американского санкционного режима.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что экипаж "подлежит судебному преследованию" за нарушение законодательства США.
В России пожаловались, что США якобы нарушили нормы международного права и заявили о "пиратстве".
При этом российский депутат, первый заместитель оборонного комитета Алексей Журавлев даже призвал дать США военный ответ и ударить торпедами по американским кораблям.