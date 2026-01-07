Сибіга про затримання танкера Marinera: вітаємо такий підхід Трампа до РФ
Затримання російського танкера Marinera американцями показує лідерство президента США Дональда Трампа. З Росією потрібно діяти, а не боятися.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.
"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із Росією: діяти, а не боятися", - сказав Сибіга.
Він додав, що такий підхід потрібно реалізувати і в мирному процесі для наближення тривалого миру між Україною та Росією.
Затримання танкера Marinera
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, Берегова охорона США затримала танкер Marinera під російським прапором. Це сталося між Ісландією та Британськими островами.
Американські військовослужбовці переслідували танкер кілька днів. Операцію проводили за участю Британії. За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, судно прямувало до РФ.
Як пояснили в Європейському командуванні Збройних сил США, причиною затримання стало порушення американського санкційного режиму.
Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила про те, що екіпаж "підлягає судовому переслідуванню" за порушення законодавства США.
У Росії поскаржилися, що США нібито порушили норми міжнародного права і заявили про "піратство".
При цьому російський депутат, перший заступник оборонного комітету Олексій Журавльов навіть закликав дати США військову відповідь і вдарити торпедами по американських кораблях.