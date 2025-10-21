Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ

Сегодня ночью Россия осуществила жесткую атаку на энергетические объекты Украины в двух областях. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

Как отметил Сибига, пока российский диктатор Владимир Путин делает вид, что готов к дипломатии и мирным переговорам, этой ночью Россия осуществила жестокую ракетную атаку и атаку беспилотниками на Черниговскую и Сумскую области.

По словам главы МИД, энергетическая инфраструктура снова подверглась мощным ударам. Многие общины остались без электроэнергии из-за холодных осенних температур, некоторые остались без воды.

"Пока наши группы энергетического реагирования работают над восстановлением электроснабжения, я снова призываю всех наших партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь для устойчивости Украины: от энергетического оборудования до источников энергии и средств противовоздушной обороны", - заявил министр.