Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ

Вторник 21 октября 2025 13:02
UA EN RU
Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ Фото: Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью Россия осуществила жесткую атаку на энергетические объекты Украины в двух областях. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

Как отметил Сибига, пока российский диктатор Владимир Путин делает вид, что готов к дипломатии и мирным переговорам, этой ночью Россия осуществила жестокую ракетную атаку и атаку беспилотниками на Черниговскую и Сумскую области.

По словам главы МИД, энергетическая инфраструктура снова подверглась мощным ударам. Многие общины остались без электроэнергии из-за холодных осенних температур, некоторые остались без воды.

"Пока наши группы энергетического реагирования работают над восстановлением электроснабжения, я снова призываю всех наших партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь для устойчивости Украины: от энергетического оборудования до источников энергии и средств противовоздушной обороны", - заявил министр.

Удары по энергетике в Черниговской области

Сегодня ночью Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ. Только за сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

В Минэнерго заявили, что аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов.

Россияне намеренно запускают дроны, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ.

В Министерстве энергетики назвали эти действия сознательным терроризмом, подчеркнув, что пораженные объекты не имеют никакого военного значения.

В "Укрэнерго" сделали прогноз, когда на Черниговщине восстановят электроснабжение для всех пользователей.

МИД Украины Андрей Сибига Война в Украине
