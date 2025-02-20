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Сибига на встрече с Келлогом подтвердил готовность Украины достичь мира через силу

Киев, Четверг 20 февраля 2025 15:23
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Сибига на встрече с Келлогом подтвердил готовность Украины достичь мира через силу Фото: Кит Келлог и Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Они обсудили пути для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).

"Я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - написал глава МИД.

Фото: Сибига встретился с Келлогом (x.com/andrii_sybiha)

По словам министра, в разговоре со спецпредставителем президента США он подтвердил готовность Украины достичь мира через силу, а также поделился видением необходимых шагов для этого.

"Я также повторил, что безопасность Украины и трансатлантики являются неделимыми", - добавил Сибига.

Визит Келлога в Украину

Напомним, в среду, 19 февраля, стало известно, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, руководителями разведок и специальных служб. Также у него была встреча с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Подробнее о визите Келлога в Украину - в нашем материале.

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Андрей Сибига Кит Келлог Мирные переговоры Визит в Украину
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