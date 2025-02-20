Сибига на встрече с Келлогом подтвердил готовность Украины достичь мира через силу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Они обсудили пути для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).

"Я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - написал глава МИД. Фото: Сибига встретился с Келлогом (x.com/andrii_sybiha) По словам министра, в разговоре со спецпредставителем президента США он подтвердил готовность Украины достичь мира через силу, а также поделился видением необходимых шагов для этого. "Я также повторил, что безопасность Украины и трансатлантики являются неделимыми", - добавил Сибига.