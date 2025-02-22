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Украина и США могут подписать соглашение о недрах уже сегодня, - WSJ

Суббота 22 февраля 2025 09:25
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Украина и США могут подписать соглашение о недрах уже сегодня, - WSJ Фото: Украина и США подпишут соглашение о недрах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Соглашение об использовании недр между Украиной и США может быть подписано уже в эту субботу. Переговоры приближаются к завершению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что соглашение между Украиной и США по использованию недр может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.

По информации источников издания, соглашение еще не завершено, но переговоры приближаются к финальной стадии. Пока неизвестно, когда именно документ будет подписан.

Особенно важным фактором, ускорившим процесс заключения соглашения, стал трехдневный визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев.

Келлогу удалось значительно укрепить доверие между украинским правительством и американскими партнерами, что в свою очередь способствовало достижению прогресса в переговорах.

На данный момент точные сроки подписания соглашения остаются неизвестными, но по словам источников, процесс приближается к авершению.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ своим министрам не подписывать соглашение, предложенное США, по доступу к редкоземельным ресурсам в Украине, поскольку оно не предусматривало никаких значимых компенсаций.

В Белом доме, в ответ на отказ, назвали это решение "недальновидным".

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