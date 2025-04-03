Сибига: украинские солдаты - защитники Европы, их нужно хорошо вооружить

Сотни тысяч украинских солдат сегодня защищают не только Украину, но и Европу. Они должны быть хорошо вооружены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Современная Украина является охранником мира и евроатлантической безопасности, а не страной, которая только ищет защиты. 800 тысяч украинских солдат являются защитниками Украины, но они также являются защитниками Европы", - подчеркнул Сибига.
Он пояснил, что для эффективной защиты, они должны быть хорошо вооружены.
"Они должны быть хорошо вооружены. Мир должен быть хорошо вооружен", - пояснил он.
Заметим, что в эти дни министр иностранных дел Андрей Сибига участвует в заседании Совета Украина-НАТО. По предварительным данным, темами встречи являются поддержка Украины, мир и гарантии безопасности.
РБК-Украина писало, что 3-4 апреля министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это первая очная встреча глав МИД после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом.
Также добавим, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча министров обороны "коалиции решительных" по поддержке Украины. Известно, что ее проведут Великобритания и Франция.
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