Сибига: украинские солдаты - защитники Европы, их нужно хорошо вооружить

"Современная Украина является охранником мира и евроатлантической безопасности, а не страной, которая только ищет защиты. 800 тысяч украинских солдат являются защитниками Украины, но они также являются защитниками Европы", - подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что для эффективной защиты, они должны быть хорошо вооружены.

"Они должны быть хорошо вооружены. Мир должен быть хорошо вооружен", - пояснил он.