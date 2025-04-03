Поки увага на торговельних конфліктах, в Європі триває справжня війна, - Сибіга

Сотні тисяч українських солдатів сьогодні захищають не лише Україну, а і Європу. Вони повинні бути добре озброєні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Поки увага ЗМІ прикута до глобальних торгівельних війн, ми не повинні забувати: в Європі йде справжня повномасштабна війна", - наголосив глава МЗС.
Він підкреслив, що Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи.
"Сучасна Україна є охоронцем миру та євроатлантичної безпеки, а не країною, яка лише шукає захисту. 800 тисяч українських солдатів є захисниками України, але вони також є захисниками Європи", - наголосив Сибіга.
Він пояснив, що для ефективного захисту, вони мають бути добре озброєні.
"Вони повинні бути добре озброєні. Мир має бути добре озброєний", - пояснив він.
Зазначимо, що міністр закордонних справ України виступив зі своєю заявою на фоні новин про нові мита від США. Адже вчора, 2 квітня, американський президент Дональд Трамп наклав мита на імпорт товарів з усіх країн світу.
Ці мита становлять від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера. Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.
Зауважимо, що цими днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у засіданні Ради Україна-НАТО. За попередніми даними, темами зустрічі є підтримка України, мир та гарантії безпеки.
РБК-Україна писало, що 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це перша очна зустріч глав МЗС після повернення американського президента Дональда Трампа до Білого дому.
Також додамо, що наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Відомо, що її проведуть Британія та Франція.
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