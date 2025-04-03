Поки увага на торговельних конфліктах, в Європі триває справжня війна, - Сибіга

"Поки увага ЗМІ прикута до глобальних торгівельних війн, ми не повинні забувати: в Європі йде справжня повномасштабна війна", - наголосив глава МЗС.

Він підкреслив, що Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи.

"Сучасна Україна є охоронцем миру та євроатлантичної безпеки, а не країною, яка лише шукає захисту. 800 тисяч українських солдатів є захисниками України, але вони також є захисниками Європи", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що для ефективного захисту, вони мають бути добре озброєні.

"Вони повинні бути добре озброєні. Мир має бути добре озброєний", - пояснив він.