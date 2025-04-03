Сибига: украинские солдаты - защитники Европы, их нужно хорошо вооружить

Сотни тысяч украинских солдат сегодня защищают не только Украину, но и Европу. Они должны быть хорошо вооружены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Современная Украина является охранником мира и евроатлантической безопасности, а не страной, которая только ищет защиты. 800 тысяч украинских солдат являются защитниками Украины, но они также являются защитниками Европы", - подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что для эффективной защиты, они должны быть хорошо вооружены.

"Они должны быть хорошо вооружены. Мир должен быть хорошо вооружен", - пояснил он.