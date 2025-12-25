ua en ru
Дроны летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян

Четверг 25 декабря 2025 09:16
UA EN RU
Дроны летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян Фото: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 25 декабря, атаковали Украину ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 25 декабря (с 19:00 24 декабря) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск Р, Донецк - ВОТ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 15 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 декабря

Напомним, что сегодня ночью, 25 декабря, враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела один человек погиб, еще двое пострадали.

Также в результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.

Также об угрозе ударных беспилотников сообщали жителям Черниговской, Киевской и Житомирской областей. Кроме того, ночью воздушную тревогу объявляли и в Киеве.

