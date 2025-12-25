Дроны летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян
Российские войска сегодня ночью, 25 декабря, атаковали Украину ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 25 декабря (с 19:00 24 декабря) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск Р, Донецк - ВОТ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 15 локациях.
"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 25 декабря
Напомним, что сегодня ночью, 25 декабря, враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела один человек погиб, еще двое пострадали.
Также в результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.
Также об угрозе ударных беспилотников сообщали жителям Черниговской, Киевской и Житомирской областей. Кроме того, ночью воздушную тревогу объявляли и в Киеве.