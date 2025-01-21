Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на должности госсекретаря

Сенат США на голосовании поддержал утверждение кандидатуры Марко Рубио на должности нового государственного секретаря. Он стал первым высокопоставленным чиновником новой администрации президента Дональда Трампа, которого утвердила палата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Такое голосование в Сенате США состоялось всего через несколько часов после того, как Трамп принял присягу как новый президент.

Кандидатуру Рубио на должности госсекретаря поддержали все сенаторы из Республиканской и Демократической партий (99 "за"), ни один не проголосовал против назначения.

Рубио ранее занимал должность сенатора-республиканца от Флориды с 2011 года. Его выдвижение по инициативе Дональда Трампа на госсекретаря нашло сильную поддержку со стороны ряда демократов в Сенате, которые назвали своего коллегу высококвалифицированным для этой роли.

Также стоит напомнить, что ранее Рубио выступал с критикой в отношении политики Трампа, но за последние годы этот сенатор превратился в его союзника.

Рубио сделал заявление после своего согласования Сенатом на госсекретаря

После голосования в Сенате относительно своей кандидатуры Рубио заявил, что для него стало "большой честью" быть единодушно утвержденным коллегами.

"Надеюсь, это потому, что они меня знают, и я понимаю, что большинство из них проголосовали за меня, потому что они думали, что я сделаю хорошую работу, и, возможно, некоторые, потому что они хотели избавиться от меня. Но шутки в сторону, это большая честь... это важная работа в важное время, и я благодарен за это", - сказал он, выходя из Сената.

Отвечая на вопрос, какими будут его первоочередные задачи на посту госсекретаря, Рубио сказал, что сначала "примет присягу завтра утром".

Ранее в понедельник он заявил журналистам, что вечером уйдет в отставку с должности в Сенате.