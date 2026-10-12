Сибига рассказал, как можно заставить Путина пойти на реальные переговоры о мире

Россия до сих пор не считает себя загнанной в угол, а значит, реальных переговоров о мире ждать не стоит.

Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Как только она будет загнана в угол, тогда мы увидим реальные, серьезные переговоры. А этого можно добиться", - заявил он.

По словам Сибиги, есть единственный "рецепт" для этого - вовлеченность и лидерство США, давление на Россию, а также повышение цены агрессии для России. Кроме того, важны повышение последствий для окружения Путина, для него лично, а также понимание, что РФ никогда не достигнет желаемых целей в этой войне.

"Если говорить о повышении цены - это давление, санкции, этот рычаг имеют и США, и другие наши партнеры. Это, безусловно, замороженные российские активы, это очень чувствительно для России, и это то, что действительно будет их загонять за стол переговоров", - добавил Сибига.

Необходима изоляция России, иначе она не может чувствовать себя загнанной в угол. Между тем, российские политики встречаются с мировыми лидерами, россиян приглашают на различные культурные мероприятия и спортивные соревнования.

"Что изменилось? Никаких признаков уменьшения агрессии нет. Напротив, идет эскалация. Ответ Путина на все мирные предложения - эскалация. Он пренебрегает, он презирает, он цинично дает оплеухи на все мирные усилия", - резюмирует Сибига.

Украина же наоборот - имеет проактивные предложения по достижению мира, объясняет глава МИД. Они были разработаны с американскими и европейскими партнерами.

"Мы имеем это понимание. Этот гордиев узел можно разрубить теми инструментами, которые еще полностью не задействованы. Это укрепление наших украинских оборонных способностей, в частности, дальнобойных, лицензии для нашего ОПК, усиление армии, наша макрофинансовая стабильность", - добавил Сибига.

По его словам, комбинация этих элементов может создать такое давление, которое заставит РФ сесть за стол переговоров.

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига о переговорах с РФ (инфографика РБК-Украина)

"Украина готова. И мы это демонстрируем четко", - говорит глава МИД.

Напомним, недавно США, несмотря на санкции, начали закупать у России дизель. На это мгновенно и жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав позицию президента США Дональда Трампа слабой.

Тот обратился к методу, который использовал и раньше во время конфликта в Белом Доме - критики президента Зеленского.