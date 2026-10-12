ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сибига рассказал, как можно заставить Путина пойти на реальные переговоры о мире

08:31 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Сибига рассказал, как можно заставить Путина пойти на реальные переговоры о мире Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия до сих пор не считает себя загнанной в угол, а значит, реальных переговоров о мире ждать не стоит.

Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Как только она будет загнана в угол, тогда мы увидим реальные, серьезные переговоры. А этого можно добиться", - заявил он.

По словам Сибиги, есть единственный "рецепт" для этого - вовлеченность и лидерство США, давление на Россию, а также повышение цены агрессии для России. Кроме того, важны повышение последствий для окружения Путина, для него лично, а также понимание, что РФ никогда не достигнет желаемых целей в этой войне.

"Если говорить о повышении цены - это давление, санкции, этот рычаг имеют и США, и другие наши партнеры. Это, безусловно, замороженные российские активы, это очень чувствительно для России, и это то, что действительно будет их загонять за стол переговоров", - добавил Сибига.

Необходима изоляция России, иначе она не может чувствовать себя загнанной в угол. Между тем, российские политики встречаются с мировыми лидерами, россиян приглашают на различные культурные мероприятия и спортивные соревнования.

"Что изменилось? Никаких признаков уменьшения агрессии нет. Напротив, идет эскалация. Ответ Путина на все мирные предложения - эскалация. Он пренебрегает, он презирает, он цинично дает оплеухи на все мирные усилия", - резюмирует Сибига.

Украина же наоборот - имеет проактивные предложения по достижению мира, объясняет глава МИД. Они были разработаны с американскими и европейскими партнерами.

"Мы имеем это понимание. Этот гордиев узел можно разрубить теми инструментами, которые еще полностью не задействованы. Это укрепление наших украинских оборонных способностей, в частности, дальнобойных, лицензии для нашего ОПК, усиление армии, наша макрофинансовая стабильность", - добавил Сибига.

По его словам, комбинация этих элементов может создать такое давление, которое заставит РФ сесть за стол переговоров.

Сибига рассказал, как можно заставить Путина пойти на реальные переговоры о мире
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига о переговорах с РФ (инфографика РБК-Украина)

"Украина готова. И мы это демонстрируем четко", - говорит глава МИД.

Напомним, недавно США, несмотря на санкции, начали закупать у России дизель. На это мгновенно и жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав позицию президента США Дональда Трампа слабой.

Тот обратился к методу, который использовал и раньше во время конфликта в Белом Доме - критики президента Зеленского.

Трамп придумал, что причиной повышения цен на нефть является не блокирование Ормузского пролива, а якобы удары Украины по НПЗ. Позже он объявил об "энергетическом перемирии между Украиной и РФ".

Украина заявила о готовности не бить по РФ, если Россия не будет бить по украинской энергетике.

Через несколько минут Кремль ударил по одной из ТЭЦ Харькова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Андрей Сибига
Новости
В НАТО призвали Европу увеличить поддержку Украины, - Bloomberg
В НАТО призвали Европу увеличить поддержку Украины, - Bloomberg
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой