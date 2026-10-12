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Сибіга розповів, як можна змусити Путіна до реальних переговорів про мир

08:31 12.10.2026 Пн
3 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Сибіга розповів, як можна змусити Путіна до реальних переговорів про мир Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія досі не вважає себе загнаною в кут, а отже, реальних переговорів про мир годі чекати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Як тільки вона буде загнана в кут, тоді ми побачимо реальні, серйозні перемовини. А цього можна досягти", - заявив він.

За словами Сибіги, є єдиний "рецепт" для цього - залученість та лідерство США, тиск на Росію, а також підвищення ціни агресії для Росії. Крім того, важливі підвищення наслідків для оточення Путіна, для нього особисто, а також розуміння, що РФ ніколи не досягне бажаних цілей у цій війні.

"Якщо говорити про підвищення ціни - це тиск, санкції, цей важіль мають і США, й інші наші партнери. Це, безумовно, заморожені російські активи, це дуже чутливо для Росії, і це те, що дійсно буде їх заганяти за стіл перемовин", - додав Сибіга.

Необхідна ізоляція Росії, інакше вона не може почувати себе загнаною в кут. Тим часом російські політики зустрічаються зі світовими лідерами, росіян запрошують на різні культурні заходи та спортивні змагання.

"Що змінилося? Жодних ознак зменшення агресії немає. Навпаки, йде ескалація. Відповідь Путіна на всі мирні пропозиції - ескалація. Він нехтує, він зневажає, він цинічно дає ляпаси на всі мирні зусилля", - резюмує Сибіга.

Україна ж навпаки - має проактивні пропозиції з досягнення миру, пояснює глава МЗС. Вони були опрацьовані з американськими та європейськими партнерами.

"Ми маємо це розуміння. Цей гордіїв вузол можна розрубати тими інструментами, які ще повністю не задіяні. Це зміцнення наших українських оборонних спроможностей, зокрема далекобійних, ліцензії для нашого ОПК, посилення армії, наша макрофінансова стабільність", - додав Сибіга.

За його словами, комбінація цих елементів може створити такий тиск, який змусить РФ сісти за стіл переговорів.

Сибіга розповів, як можна змусити Путіна до реальних переговорів про мир
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про переговори з РФ (інфографіка РБК-Україна)

"Україна готова. І ми це демонструємо чітко", - каже глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно США, попри санкції, почали закуповувати у Росії дизель. На це миттєво та жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши позицію президента США Дональда Трампа слабкою.

Той звернувся до метода, який використовував і раніше, під час конфлікту у Білому Домі, - критики президента Зеленського.

Трамп вигадав, що причиною підвищення цін на нафту є не блокування Ормузької протоки, а нібито удари України по НПЗ. Згодом він оголосив про "енергетичне перемир'я між Україною та РФ.

Україна заявила про готовність не бити по РФ, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

За кілька хвилин Кремль ударив по одній з ТЕЦ Харкова.

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