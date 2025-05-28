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Как в Европе относятся к помощи Украине: данные Евробарометра

Украина, Среда 28 мая 2025 10:50
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Как в Европе относятся к помощи Украине: данные Евробарометра Фото: большинство европейцев поддерживают помощь Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины остается важнейшей проблемой для жителей Европы. Европейцы одобряют поддержку Киева и санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евробарометр.

Перед лицом российской агрессии против Украины 80% респондентов в Европе согласны с принятием в ЕС людей, спасающихся от войны.

Кроме того, три четверти европейцев (76%) поддерживают оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине.

При этом 60% одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине, а 59% согласны с финансированием ЕС закупки и поставок военной техники в Украину.

Как в Европе относятся к помощи Украине: данные Евробарометра

Вторжение России в Украину по-прежнему считается самой важной проблемой на уровне ЕС (27%) из 15 пунктов. За ней следуют международная ситуация с 24% и безопасность и оборона с 20%.

Как в Европе относятся к помощи Украине: данные Евробарометра

При этом 77% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет собой угрозу безопасности ЕС.

Также 72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и отдельных лиц.

Стандартный Евробарометр (весна 2025 года) проводился с 26 марта по 22 апреля 2025 года в 27 государствах-членах. В целом 26 368 граждан ЕС были опрошены лицом к лицу. Интервью также проводились в девяти странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах (все, кроме Украины) и Великобритании.

Напомним, за последний год среди украинцев вырос оптимизм в отношении поддержки Запада в войне с Россией. Большинство верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США.

По данным опроса КМИС, 82% украинцев считают, что Украина должна продолжать борьбу, если США окончательно прекратят любую поддержку.

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