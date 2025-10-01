Орбан нашел неожиданных союзников для блокировки вступления Украины в ЕС, - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти неожиданную поддержку в своей попытке остановить вступление Украины в ЕС, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение Кошты и реакция стран ЕС

Перед саммитом лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта ведет переговоры, чтобы найти способ обойти вето Венгрии. Его инициатива касается не только Украины, но и других заблокированных заявок на членство.

Как ранее сообщал Politico, португальский политик предложил изменить правила ЕС и начать переговоры о вступлении после одобрения квалифицированным большинством, а не единогласным решением, как сейчас.

Однако план вызвал споры. Орбан, который считается самым близким к Владимиру Путину европейским лидером, против Украины, но и другие страны хотят сохранить право вето. Среди них Франция, Нидерланды и Греция.

Опасения стран ЕС

Дипломаты отмечают, что изменение правил лишит страны возможности блокировать нежелательные заявки. Для Греции важно сохранять контроль над процессом переговоров по Турции, Болгария хочет иметь возможность тормозить Северную Македонию, а Хорватия - Сербию.

По словам источников, предложение Кошты открыло бы путь вперед не только для Украины, но и для Молдовы, чьи заявки связаны. Но чтобы изменить правила, все 27 стран ЕС, включая Венгрию, должны дать согласие, что делает инициативу маловероятной.

Поддержка Украины в ЕС

Тем временем ряд лидеров ЕС усиливают поддержку Украины и Молдовы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что Украина "принадлежит к ЕС", и заявляла, что Киев может стать полноправным членом к 2030 году при условии реформ.

Украина уже провела судебные реформы и ведет переговоры с Брюсселем, но формально процесс не начался из-за блокировки Венгрии. В аналогичной ситуации оказалась и Молдова, чье продвижение напрямую зависит от решения по Украине.

Скрытые интересы и вето

Инициативу Кошты поддержала Еврокомиссия, где признают, что нынешняя процедура с более чем сотней стадий голосований единогласно слишком сложна. Его идея - использовать квалифицированное большинство на промежуточных этапах, сохраняя единогласие для финального решения.

Тем не менее сопротивление стран велико. В Греции заявили, что относятся к предложению "очень осторожно". Макрон ранее прямо говорил Эрдогану, что Турция не войдет в ЕС. Болгария и Хорватия также не хотят терять возможность блокировать соседей.

"Очевидно, что венгры блокируют украинцев", - сказал один из дипломатов ЕС. "Но это не все. Болгары хотят контролировать македонцев, хорваты - сербов, Греция и Кипр - Турцию, а также Албанию".

Таким образом, публично многие лидеры осуждают Венгрию, но на деле им удобно использовать ее вето для защиты собственных интересов.