Сибига о нарушении РФ режима "тишины": Путина волнуют парады, а не человеческие жизни

Сибига отметил, что россияне атаковали Украину 108 беспилотниками и 3 ракетами в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Таким образом Москва в очередной раз игнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями.

"Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах.