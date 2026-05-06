Сибига о нарушении РФ режима "тишины": Путина волнуют парады, а не человеческие жизни

Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Ее фейковые призывы к перемирию на 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.
Сибига отметил, что россияне атаковали Украину 108 беспилотниками и 3 ракетами в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.
Таким образом Москва в очередной раз игнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями.
"Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни", - подчеркнул министр.
По словам Сибиги, такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах.
Напомним, на днях министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".
Москва пошла на такой шаг без согласования с Киевом. Отдельно РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".
В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.
По его словам, украинские военные будут действовать зеркально.
Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины".