RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сибига о нарушении РФ режима "тишины": Путина волнуют парады, а не человеческие жизни

09:53 06.05.2026 Ср
2 мин
Глава МИД призвал усилить давление на российский режим
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Ее фейковые призывы к перемирию на 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Сибига отметил, что россияне атаковали Украину 108 беспилотниками и 3 ракетами в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Таким образом Москва в очередной раз игнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями.

"Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах.

Перемирие Украины и России

Напомним, на днях министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".

Москва пошла на такой шаг без согласования с Киевом. Отдельно РФ пригрозила, что если празднование сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".

В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.

По его словам, украинские военные будут действовать зеркально.

Однако ночью и утром 6 мая россияне атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД УкраиныАндрей СибигаПеремирие России и УкраиныРежим прекращения огняВойна в Украине