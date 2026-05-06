Сибіга про порушення РФ режиму "тиші": Путіна хвилюють паради, а не людські життя

Сибіга зазначив, що росіяни атакували Україну 108 безпілотниками та 3 ракетами протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

Таким чином Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями.

"Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя", - наголосив міністр.

За словами Сибіги, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах.