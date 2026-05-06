UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сибіга про порушення РФ режиму "тиші": Путіна хвилюють паради, а не людські життя

09:53 06.05.2026 Ср
2 хв
Глава МЗС закликав посилити тиск на російський режим
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Її фейкові заклики до перемир'я на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що росіяни атакували Україну 108 безпілотниками та 3 ракетами протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

Таким чином Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями.

"Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя", - наголосив міністр.

За словами Сибіги, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, днями міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

Москва пішла на такий крок без узгодження з Києвом. Окремо РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.

За його словами, українські військові діятимуть дзеркально.

Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС УкраїниАндрій СибігаПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні