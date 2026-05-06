Сибіга про порушення РФ режиму "тиші": Путіна хвилюють паради, а не людські життя

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Її фейкові заклики до перемир'я на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що росіяни атакували Україну 108 безпілотниками та 3 ракетами протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.
Таким чином Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями.
"Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя", - наголосив міністр.
За словами Сибіги, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах.
Нагадаємо, днями міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".
Москва пішла на такий крок без узгодження з Києвом. Окремо РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".
У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.
За його словами, українські військові діятимуть дзеркально.
Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші".