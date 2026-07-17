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"Адские санкции" Грэма против РФ поддерживают больше 60 сенаторов, но есть нюанс, - Axios

01:12 17.07.2026 Пт
2 мин
С какими двумя препятствиями сталкивается документ?
aimg Эдуард Ткач
"Адские санкции" Грэма против РФ поддерживают больше 60 сенаторов, но есть нюанс, - Axios Фото: покойный сенатор Линдси Грэм (Getty Images)
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Двухпартийный законопроект о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, имеет уже более 60 соавторов, что позволяет его принять. Но весь нюанс кроется в сроках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, законопроект об "адских санкциях" против России уже имеет необходимое количество голосов, чтобы его принять в Сенате.

По словам источника, в настоящее время насчитывается как минимум 61 соавтор законопроекта, из которых 39 - это республиканцы и 22 - демократы.

Но самым ключевым препятствием теперь является время, которое нужно получить, чтобы обсудить документ в Сенате. То есть, сроки рассмотрения пока что не определены.

Помимо этого, законопроект продвигаемый в Сенате США, должен будет еще одобрен Палатой представителей.

Что известно

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм более года активно пытался продвинуть законопроект об "адских санкциях" против России. Он предусматривал пошлины в размере 500% против стран, которые покупают российские энергоносители.

Однако в июле 2026 года Грэм после визита в Киев и возвращении в США внезапно умер, что поставило под вопрос, будет ли реализован его законопроект о санкциях.

Президент США Дональд Трамп не стал полность поддерживать документ, однако дал понять, что готов подписать его в знак уважения к Грэму.

Сенаторы, в частности демократ Ричард Блюменталь, который является соавтором - он продолжает продвигать документ, но уже известно, что законопроект имеет некоторые коррективы.

Если его примут, то он по-прежнему усилит давление на диктатора РФ Владимира Путина за войну России против Украины. Однако речь уже идет не о 500, а о 100% пошлин для покупателей российский нефти и газа.

В частности, санкции будут направлены против таких стран как Китай и Индия, с целью перекрыть доходы, которые помогают финансировать российскую войну против Украины.

Помимо этого, законопроект направлен против российского "теневого флота", который используется для обхода западных санкций при экспорте российской нефти.

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