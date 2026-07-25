"Адские санкции" Грэма против РФ под угрозой "срыва", - NYT

Сроки принятия "адских санкций" против РФ покойного сенатора Линдси Грэма могут сдвинуться. Причина в споре демократов по вопросу расширения полномочий президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Предметом спора является текст законопроекта, который позволяет, но не обязывает Трампа вводить пошлины в размере 100% против стран, которые закупают значительные объемы российской нефти и других энергоносителей. Также документ позволяет ему отменять пошлины по своему усмотрению.

Как пишет NYT, демократы давно возмущались предоставлением президенту такой свободы действий, но республиканцы утверждали, что это необходимо для усиления давления на Москву.

Также представители Республиканской партии предупреждали, что Трамп наложит вето на любой законопроект, который будет направлен на ограничение его свободы действий.

Но в связи с тем, что администрация Трампа продолжает свою политику по введению тарифов, ведущие демократы заняли жесткую позицию против этого шага, не желая предоставлять ему более широких торговых полномочий.

Также по мнению демократов, Трамп и так попирает права Конгресса, претендуя на широкие полномочия там, где их нет.