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Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность в Черном море и Сирию

Киев, Суббота 04 января 2025 15:06
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Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность в Черном море и Сирию Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Среди прочего они обсудили безопасность в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).

По словам украинского министра, он обсудил с турецким коллегой двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

"Договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил Сибига.

Стоит отметить, что Турция заявляет о своей нейтральной позиции по войне в Украине. Анкара выступает за территориальную целостность Украины, но не разорвала связи с Россией.

Кроме того, глава МИД Турции неоднократно призывал к переговорам и заявлял о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны.

Ситуация в Сирии

Напомним, в конце года сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада. Сам бывший диктатор бежал в Россию.

В Украине после свержения режима Асада заявили о готовности восстановить дипломатические отношения с Сирией. Кроме того, президент Владимир Зеленский на днях отметил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии и будет поставлять зерно сирийцам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в декабре посетил Сирию. В целом Украина одной из первых осуществила визит высокого уровня в Сирию. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Турция Война в Сирии Андрей Сибига
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