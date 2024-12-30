Больше не враги. Как Украина и Сирия строят отношения и зачем Сибига приехал в Дамаск

Украина стала одной из первых стран, которая осуществила визит высокого уровня в Сирию после свержения режима Башара Асада . В Дамаск отправилась делегация во главе с главой МИД Андреем Сибигой.

РБК-Украина рассказывает, как складывались отношения Украины и Сирии в прошлом, почему эта страна важна для нас сейчас и в каких сферах Киев и Дамаск могут взаимовыгодно сотрудничать.

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В столицу Сирии с неожиданным визитом прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига. Он встретился с бывшими повстанцами, а ныне руководством переходной сирийской администрации – ее лидером Ахмадом аш-Шараа, премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

Это первые прямые контакты Украины и Сирии после свержения режима Асада 8 декабря этого года. Сейчас речь идет о полноценном восстановлении отношений, которые были разорваны с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь режим Асада стал на сторону страны-агрессора.

Советское наследие отношений Украины и Сирии

Династия Асадов правит в Сирии с 1971 года, когда отец Башара –Хафез – захватил власть в стране путем переворота. У Сирии до того были тесные отношения с Советским союзом – но с приходом к власти Асада-старшего они вышли на новый уровень. В частности, в 1977 году в Сирии была создана советская военно-морская база "Тартус".

Это дало свои плоды в 90-х, после распада СССР. С одной стороны, Россия как правопреемник Советского Союза получила советское посольство и "Тартус". С другой, и о Киеве в Сирии уже тогда знали. Дипломатические отношения между Киевом и Дамаском были установлены сразу после провозглашения независимости Украины – в 1992 году.

"В советское время Украина по такому неписаному разделению труда отвечала за сотрудничество как раз с Сирией и несколькими другими странами Ближнего Востока. То есть с 90-х были большие надежды. Украина не в полной мере использовала возможности, которые имела после распада Советского Союза. Однако торговля зерном, металлами шла довольно активно. Очень активной была сирийская диаспора в Украине", – рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По его словам, такое положение дел сохранялось и с приходом к власти Башара Асада. Он стал президентом Сирии после смерти отца в 2000 году. Через два года президент Украины Леонид Кучма даже посещал Дамаск с официальным визитом. В свою очередь, Башар Асад приезжал в Киев в 2010 году.

"В принципе до того, как Асад окончательно перешел на российскую сторону, отношения между двумя странами были стабильными", – добавил Данилов.

Гражданская война и разрыв отношений

В 2010-2011 годах по Ближнему Востоку прокатилась волна революций, известная как "Арабская весна". В отличие от Египта, Туниса и Йемена, Асад отказался идти на уступки протестующим. Как следствие, в Сирии началась гражданская война. Постепенно режим Асада оказался в международной изоляции, однако нашел покровителей, которые готовы были его поддерживать – Иран и Россию.

Отношения Украины и Сирии окончательно заморозились в 2014 году, когда РФ осуществила агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе. В том же году представители Сирии проголосовали против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины, чем закрепили свой статус как российских союзников.

В 2016 году посольство Украины в Сирии было эвакуировано в Ливан из-за ситуации с безопасностью. Однако посольство Сирии в Украине работало до 2018 г.

Киев официально разорвал дипломатические отношения с Сирией только в июне 2022-го, в ответ на то, что режим Асада признал "независимость" оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях. Также Украина присоединилась к торговому эмбарго против Асада и объявила о санкциях.

Новая страница отношений

Украина официально не поддерживала отношения с повстанцами в Сирии. Однако 11 декабря издание Washington Post сообщило, что группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которая свергла режим Асада, получила помощь от Киева. Источники издания, знакомые с военной деятельностью Украины за рубежом, сообщили, что повстанцам помогали около двадцати опытных операторов БПЛА, у которых на вооружении было полторы сотни дронов.

Стремление Украины установить дипломатические отношения с новой властью Сирии связано с целым рядом соображений.

"Сирия – очень важная ближневосточная страна. К ней в нормальной ситуации всегда прислушиваются. Она ключевая для ситуации с безопасностью в регионе. Далее, у нас с Сирией общий враг – это иранский режим. И новое руководство Сирии довольно недвусмысленно артикулирует эту позицию. И в конце концов, это большая сила в регионе, большая нация, с которой нам надо иметь хорошие отношения", – пояснил РБК-Украина Данилов.

Украина ожидает от новой власти Сирии уважения к своей территориальной целостности и суверенитету. Взамен предоставляет гуманитарную помощь по программе "Grain from Ukraine" и готова возобновить обучение сирийских студентов. Об этом в ходе визита заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это символический контраст. Россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушения. Украина экспортирует муку, гарантии жизни и восстановления", – заявил Сибига на брифинге в Дамаске.

Уже завтра, 31 декабря, в Сирию прибудут 500 тонн украинской пшеничной муки. Существуют также другие сферы возможного сотрудничества между странами.

"Очевидно, мы можем каким-то образом приобщиться к документированию преступлений, которые были совершены режимом Асада. Как страна, которая тоже расследует военные преступления, в частности Российской Федерации. Это та тема, которая будет иметь быстрый отклик у граждан Сирии", – сказал Данилов.

Далее на повестке дня – возобновление работы дипломатических представительств Украины в Сирии и Сирии в Украине. Со своей стороны Украина показала готовность к диалогу. Далее дело за новым правительством Сирии.