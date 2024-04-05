В Турции заявили о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны в Украине

Турция заявила, что поддерживает суверенитет Украины. Однако Анкара также считает, что нужно искать так называемые "альтернативы" для окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, цитируемого Anadolu.

Министр добавил, что турецкая сторона поддерживает право Украины на безопасность и суверенитет. Тем не менее Турция заявила о необходимости поиска "альтернативных путей" для завершения войны России против Украины.

Фидан отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал страны Альянса о ситуации в Украине.

Соответствующее заявление он сделал в Брюсселе, где прошла встреча глава МИД стран-членов НАТО.

Позиция Турции по войне

Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".

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