Сибига об очередном бреде Путина: его не волнуют ноги российских солдат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глав МИД Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

"Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, среди всех безумных заявлений российского диктатора сегодня особенно выделяется одно: о ноге российского солдата.

"На самом деле, куда бы российский солдат ни ступил, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путин не заботится о российских солдатах или их ногах, разорванных украинскими дронами. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Миллион солдат. Два миллиона ног", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически.

"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления. Оно привело Россию в позорный клуб режиме-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - добавил глава МИД.

И отметил, что, по его мнению, единственный способ заставить Россию к миру - лишить ее чувства безнаказанности.

"Увеличить поддержку обороны Украины и нанести российской экономике сильный удар разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Привести Москву в чувство", - подытожил он.