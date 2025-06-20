Сибіга про чергову маячню Путіна: його не хвилюють ноги російських солдатів
Цинізм російського диктатора Володимира Путіна свідчить про повну зневагу до мирних ініціатив США та загалом міжнародних зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глав МЗС України Андрія Сибігу у соцмережі X.
"Цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний військовий злочинець Росії обговорює плани захоплення нових територій України та вбивства ще більшої кількості українців", - наголосив глава МЗС.
За його словами, серед усіх божевільних заяв російського диктатора сьогодні особливо виділяється одна: про ногу російського солдата.
"Насправді, куди б російський солдат не ступив, він приносить із собою лише смерть, руйнування і спустошення. Путін не дбає про російських солдатів або їхні ноги, розірвані українськими дронами. Він є масовим вбивцею власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кровопролитній війні в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Мільйон солдатів. Два мільйони ніг", - наголосив Сибіга.
Міністр відзначив, що поки Путін зайнятий тим, що відправляє російські ноги на вторгнення в інші країни, він ставить росіян всередині країни на коліна економічно.
"Його цинічні заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління. Воно привело Росію до ганебного клубу режимі-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", - додав глава МЗС.
Та зазначив, що, на його думку, єдиний спосіб змусити Росію до миру - позбавити її відчуття безкарності.
"Збільшити підтримку оборони України та завдати російській економіці сильного удару руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Привести Москву до тями", - підсумував він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор виступив на Петербурзькому економічному форумі. Зокрема він заявив, що "там, де ступає нога російського солдата - все наше".
Зокрема у Путіна запитали, як далеко може зайти російська армія в контексті війни проти України, оскільки солдати РФ заходять за територію тих українських областей, які Москва незаконно визнала "своїми".
На що російський диктатор знову повторив ним же вигадану маячню про "один народ".
Зазначимо, що лише минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати всю Україну.
А вже сьогодні глава Кремля заявив, що не прагне капітуляції України. Однак знову ж назвав свої вимоги для Києва.
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