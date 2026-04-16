Словакия сделала заявление о "Дружбе" и кредите для Украины после поражения Орбана

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N , об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в парламенте.

Почему Словакия блокирует санкции

Братислава готова заблокировать 20-й пакет санкций против России. Причина - нефтепровод "Дружба".

Словакия хочет получить четкую и проверенную гарантию того, что трубопровод снова заработает. Без этого - никакой поддержки санкционного пакета, пояснил Бланар.

Что с кредитом для Украины

По кредиту в 90 миллиардов евро позиция другая. Словакия не будет блокировать его выделение Украине.

Ранее этот кредит заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан, который проиграл парламентские выборы. Новое венгерское правительство, которое сейчас формируется, демонстрирует готовность поддержать этот кредит, отметил Бланар.

Что с нефтепроводом "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Дружба" может возобновить работу до конца апреля после российской атаки. Премьер Словакии Роберт Фицо поставил это под сомнение.