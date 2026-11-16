Сибига анонсировал встречу Зеленского и Мадяра, готовится к концу ноября

Украина и Венгрия за полгода добились значительного прогресса в восстановлении двусторонних отношений. В настоящее время готовится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадяра.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Встреча Зеленского и Мадяра

Сибига и Орбан на полях заседания Совета иностранных дел в Брюсселе договорились воспользоваться положительным импульсом в отношениях стран. Стороны обсудили совместную подготовку ко встрече лидеров, которая состоится до конца ноября.

По словам украинского миинстра, была пересмотрена двусторонняя повестка дня и самые неотложные вопросы взаимного интереса.

Она содержит:

инфраструктуру,

связи,

торговлю,

энергетику,

права национальных меньшинств,

региональную безопасность,

присоединение Украины к ЕС.

"3 декабря мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными, взаимовыгодными проектами", - заверил Сибига.