Мадьяр объявил свое решение по транзиту украинского зерна через Венгрию

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

По словам Мадьяра, президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания саммита ЕС обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с конкретной просьбой. Он призвал разрешить транспортировать зерно через их территорию.

Глава венгерского правительства рассказал журналистам, что не видит препятствий для реализации этого запроса.

На фоне последних событий Мадьяр напомнил, что несколько лет назад существовала хорошо отлаженная процедура, которая впоследствии перестала действовать.

Он также рассказал, что Владимир Зеленский во время их встречи с глазу на глаз также заявил, что было бы большой помощью, если бы кукурузу можно было транспортировать в Западную Европу по железной дороге под пломбами.

"Я сказал, что если это только транзит через территорию страны, то конечно препятствий для этого нет", - подчеркнул Мадьяр.