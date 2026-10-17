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Мадьяр объявил свое решение по транзиту украинского зерна через Венгрию

19:27 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Мадьяр объявил свое решение по транзиту украинского зерна через Венгрию Фото: Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
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Власти Венгрии готовы разрешить и обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

По словам Мадьяра, президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания саммита ЕС обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с конкретной просьбой. Он призвал разрешить транспортировать зерно через их территорию.

Глава венгерского правительства рассказал журналистам, что не видит препятствий для реализации этого запроса.

На фоне последних событий Мадьяр напомнил, что несколько лет назад существовала хорошо отлаженная процедура, которая впоследствии перестала действовать.

Он также рассказал, что Владимир Зеленский во время их встречи с глазу на глаз также заявил, что было бы большой помощью, если бы кукурузу можно было транспортировать в Западную Европу по железной дороге под пломбами.

"Я сказал, что если это только транзит через территорию страны, то конечно препятствий для этого нет", - подчеркнул Мадьяр.

Первая встреча Зеленского и Мадяра

16 октября 2026 состоялась первая официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы венгерского правительства Петера Мадьяра.

Как удалось узнать журналистам, переговоры прошли тет-а-тет - к ним не присоединилась ни одна из делегаций.

В центре внимания Зеленского и Мадьяра был вопрос вступления Украины в ЕС и закрытие 4 и 5 кластеров до конца 2026 года.

Также подробно обсуждались двусторонние отношения и права национальных меньшинств.

Кроме того, Мадьяр публично поблагодарил за решение Верховной Рады Украины, которым официально признано, что "1944 и 1946 года во время депортации и принудительных работ против закарпатских венгров были совершены преступления".

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