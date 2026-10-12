Сибига рассказал, когда Зеленский может встретиться с Мадяром
Венгрия открыла Украине переговорные кластеры насчет вступления в Евросоюз. В настоящее время готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Готовится встреча Зеленского и Мадяра
На вопрос журналиста о том, как Украине все-таки удалось договориться с Венгрией, Сибига ответил, что "во внешнеполитической деятельности, опирающейся на национальные интересы стран, не может быть тупиков".
"Из любого угла можно найти креативный выход. Я считаю, что мы с Венгрией на хорошем пути, чтобы действительно та новая страница, которой мы положили начало, наполнилась взаимовыгодным сотрудничеством", - отметил он.
Также министр говорит, что "от взаимодействия на европейском треке до развития двусторонних проектов, региональных проектов мы открыты, мы понимаем совместно согласованные действия, связанные с разблокировкой пути Украины в ЕС".
По словам Сибиги, единственным препятствием для открытия остальных кластеров выступала Венгрия.
"Сейчас остается два (кластера - ред.). По двум процедурно был дан зеленый свет. Мы понимаем дальнейшие шаги. Украина готова выполнять свои домашние задачи, потому что это тоже наш государственный интерес на пути к полноценному членству в ЕС", - заверил он.
Сибига говорит, что Украина находится "в постоянной коммуникации и на связи с нашими венгерскими партнерами, мы это уважаем и благодарны за это" и надеется, что эта договоренность будет соблюдена.
На вопрос журналиста о возможности встречи Зеленского с Мадяром, Сибига ответил утвердительно.
"Она должна состояться, мы к ней готовы. Если будет ближайший случай, или международное мероприятие, я считаю, уместно, чтобы она состоялось. Мы в этом заинтересованы", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств, на котором настаивала Венгрия. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров по вступлению в ЕС.
Кроме того, Венгрия дала "зеленый свет" переговорам по вступлению Украины в ЕС еще в двух кластерах.