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Сибига рассказал, когда Зеленский может встретиться с Мадяром

15:35 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Сибига рассказал, когда Зеленский может встретиться с Мадяром Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Венгрия открыла Украине переговорные кластеры насчет вступления в Евросоюз. В настоящее время готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Готовится встреча Зеленского и Мадяра

На вопрос журналиста о том, как Украине все-таки удалось договориться с Венгрией, Сибига ответил, что "во внешнеполитической деятельности, опирающейся на национальные интересы стран, не может быть тупиков".

"Из любого угла можно найти креативный выход. Я считаю, что мы с Венгрией на хорошем пути, чтобы действительно та новая страница, которой мы положили начало, наполнилась взаимовыгодным сотрудничеством", - отметил он.

Также министр говорит, что "от взаимодействия на европейском треке до развития двусторонних проектов, региональных проектов мы открыты, мы понимаем совместно согласованные действия, связанные с разблокировкой пути Украины в ЕС".

По словам Сибиги, единственным препятствием для открытия остальных кластеров выступала Венгрия.

"Сейчас остается два (кластера - ред.). По двум процедурно был дан зеленый свет. Мы понимаем дальнейшие шаги. Украина готова выполнять свои домашние задачи, потому что это тоже наш государственный интерес на пути к полноценному членству в ЕС", - заверил он.

Сибига говорит, что Украина находится "в постоянной коммуникации и на связи с нашими венгерскими партнерами, мы это уважаем и благодарны за это" и надеется, что эта договоренность будет соблюдена.

На вопрос журналиста о возможности встречи Зеленского с Мадяром, Сибига ответил утвердительно.

"Она должна состояться, мы к ней готовы. Если будет ближайший случай, или международное мероприятие, я считаю, уместно, чтобы она состоялось. Мы в этом заинтересованы", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств, на котором настаивала Венгрия. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров по вступлению в ЕС.

Кроме того, Венгрия дала "зеленый свет" переговорам по вступлению Украины в ЕС еще в двух кластерах.

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