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Сибіга анонсував зустріч Зеленського і Мадяра, готується до кінця листопада

19:01 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Сибіга анонсував зустріч Зеленського і Мадяра, готується до кінця листопада Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Колаж РБК-Україна)
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Україна та Угорщина за пів року досягли значного прогресу у відновленні двосторонніх відносин. Наразі готується зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан.

Зустріч Зеленського і Мадяра

Сибіга і Орбан на полях засідання Ради закордонних справ у Брюсселі домовилися скористатися позитивним імпульсом у відносинах країн. Сторони обговорили спільну підготовку до зустрічі лідерів, яка відбудеться до кінця листопада.

За словами українського міінстра, було переглянуто двосторонній порядок денний та найнагальніші питання взаємного інтересу.

Він містить:

  • інфраструктуру,
  • зв’язки,
  • торгівлю,
  • енергетику,
  • права національних меншин,
  • регіональну безпеку,
  • приєднання України до ЄС.

"3 грудня ми відзначимо 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною. Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проєктами", - запевнив Сибіга.

Раніше РБК-Україна писало, що Мадяр розповів про 10-15-хвилинну розмову з Зеленським у Дубліні. Говорили не про Київ чи Будапешт, а про Закарпаття.

За його словами, міністри закордонних справ також наразі обговорюють, чи вдасться провести зустріч лідерів до кінця листопада.

Крім того, 12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського і Мадяра має відбутися.

Він також розповів, що Україна до неї готова, а Угорщина дала зелене світло ще двом кластерам переговорів про вступ до ЄС.

17 жовтня Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту українського зерна через Угорщину.

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Володимир Зеленський Андрій Сибіга Петер Мадяр
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