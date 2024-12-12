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Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым

Пекин, Четверг 12 декабря 2024 15:51
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Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и лидер КНР Си Цзиньпин (mfa.gov.cn)
Автор: Иван Носальский

Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны, в частности, обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Китайский лидер напомнил, что его страна неоднократно подчеркивала необходимость придерживаться "трех принципов деэскалации" в связи с "украинским кризисом":

  • зона боевых действий не должна расширяться;
  • не допускать эскалации вооруженного конфликта;
  • не допускать провокаций, которые приведут к усилению огня.

По словам Си Цзиньпина, необходимо добиваться скорейшей деэскалации ситуации.

Он также заверил, что Китай будет и дальше придерживаться такой позиции и сотрудничать с международным сообществом в целях создания благоприятных условий для "политического урегулирования кризиса".

Визит Медведева в Китай

Напомним, Китай продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

В частности, на днях в Китай приехал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который известен своими скандальными заявлениями о войне в Украине, а также угрозами странам Запада.

По информации росСМИ, он уже якобы передал китайскому лидеру "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.

К слову, недавно представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

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