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Китай призвал к мирному решению войны в Украине после разрешения США бить по РФ

Понедельник 18 ноября 2024 11:40
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Китай призвал к мирному решению войны в Украине после разрешения США бить по РФ Фото: представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Китай выступил с очередным призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон. Поводом для этого стало разрешение США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jakarta Post.

"Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что на данном этапе "самое срочное - это способствовать скорейшему охлаждению ситуации". Китай продолжит позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте.

По словам Линь Цзяня, Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", и готов играть "конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса".

Представитель МИД отверг заявления, что российские беспилотники были произведены в Китае.

"Китай никогда не предоставлял летальное оружие сторонам в конфликте и строго контролировал экспорт военных и двойных технологий", - отметил Линь. Он также призвал страны "не строить догадки и не клеветать на Китай без фактической основы".

Отношение Китая к конфликту остается двойственным. Хотя Пекин поддерживает Россию как стратегического союзника, он воздерживается от прямого участия в военных действиях или открытого осуждения Украины, что вызывает критику со стороны НАТО.

Удары вглубь России

17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское дальнобойное вооружение для ударов по территории России.

По данным Reuters, речь идет о ракетах ATACMS, которые Украина может задействовать в ближайшее время.

При этом AXIOS уточняет, что разрешение касается только Курской области. Указывается, что целью этих атак может быть сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России.

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