Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі з Медведєвим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Він також запевнив, що Китай і далі буде дотримуватися такої позиції і співпрацювати з міжнародним співтовариством з метою створення сприятливих умов для "політичного врегулювання кризи".

Китайський лідер нагадав, що його країна неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися "трьох принципів деескалації" у зв'язку з "українською кризою":

Візит Медведєва до Китаю

Нагадаємо, Китай продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на повномасштабну війну проти України.

Зокрема, днями до Китаю приїхав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні, а також погрозами країнам Заходу.

За інформацією росЗМІ, він уже нібито передав китайському лідеру "особисте послання" від російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, нещодавно представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною і Росією.

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