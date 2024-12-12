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Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі з Медведєвим

Пекін, Четвер 12 грудня 2024 15:51
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Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі з Медведєвим Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і лідер КНР Сі Цзіньпін (mfa.gov.cn)
Автор: Іван Носальський

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Сторони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Китайський лідер нагадав, що його країна неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися "трьох принципів деескалації" у зв'язку з "українською кризою":

  • зона бойових дій не повинна розширюватися;
  • не допускати ескалації збройного конфлікту;
  • не допускати провокацій, які призведуть до посилення вогню.

За словами Сі Цзіньпіна, необхідно добиватися якнайшвидшої деескалації ситуації.

Він також запевнив, що Китай і далі буде дотримуватися такої позиції і співпрацювати з міжнародним співтовариством з метою створення сприятливих умов для "політичного врегулювання кризи".

Візит Медведєва до Китаю

Нагадаємо, Китай продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на повномасштабну війну проти України.

Зокрема, днями до Китаю приїхав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні, а також погрозами країнам Заходу.

За інформацією росЗМІ, він уже нібито передав китайському лідеру "особисте послання" від російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, нещодавно представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною і Росією.

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