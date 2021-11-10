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Китай заявив про бойову готовність через візит делегації США на Тайвань

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Китай, Середа 10 листопада 2021 10:41
Китай заявив про бойову готовність через візит делегації США на Тайвань Фото: Китай заявив про бойову готовність через візит делегації США на Тайвань (eng.chinamil/com.cn)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї військові провели патрулювання бойової готовності у напрямку Тайванської протоки. Причиною тому став візит американської делегації до Тайваню на воєнному літаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми рішуче виступаємо проти цього і рішуче засуджуємо це", - заявили в Міноборони Китаю.

У заяві також вказано, що такі заходи були викликані "серйозною загрозою" від слів та дій "деяких країн" щодо тайванського питання, а також діями самого Тайваню.

Водночас у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що у вівторок шість китайських військових літаків увійшли до його південно-західної зони ППО, у тому числі чотири винищувачі J-16 і два літаки спостереження.

Прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-чан зазначив, що відносини між Тайванем та США "дуже важливі" і що він поважає "взаємні візити між друзями" та повідомив, що візит здійснювався за участі делегації парламентаріїв з Конгресу та Сенату США.

Своєю чергою Пентагон заявив, що нерідко делегації Конгресу перевозяться військовими літаками. Зокрема, прес-секретар відомства Джон Кірбі зазначив, що це вже був другий такий візит американської делегації до Тайваню.

Нагадаємо, нещодавно влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю, мова йде про заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.

Додамо, президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомогу в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.

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