Переговоры состоялись в Большом восточном зале Дома народного собрания и стали завершающим этапом двухдневного официального визита российского премьера в Китай.

По протокольной традиции перед началом разговора Си Цзиньпин и Мишустин обменялись рукопожатием и сделали совместное фото, после чего перешли к вопросам сотрудничества.

Дипломатические "реверансы"

В первую очередь премьер-министр России Михаил Мишустин передал Си Цзиньпину самые искренние поздравления и пожелания от российского диктатора Владимира Путина.

"Хочу воспользоваться случаем, чтобы передать вам самые теплые слова поздравления и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин.

Российский премьер подчеркнул, что по итогам переговоров лидеров России и Китая, которые состоялись в мае в Москве и в сентябре в Пекине, были приняты важные решения для дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между странами.

Мишустин также обратил внимание на завершение юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне.

"Для дружественных народов России и Китая это священный праздник, который мы отметили вместе", - подчеркнул он.

Кроме того, российский премьер поздравил Си Цзиньпина с проведением Четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. Он выразил уверенность, что стратегические цели экономического развития Китая на следующие пять лет будут успешно реализованы.

Договоренности между странами

По итогам переговоров стороны подписали около десяти документов о сотрудничестве в ключевых отраслях - от спутниковой навигации и сельского хозяйства до использования ядерных материалов.

Среди новых совместных проектов - освоение энергетических месторождений, производство высокотехнологичного оборудования, исследование Арктики, а также сотрудничество в сфере космоса, в частности освоение Луны.

Мишустин заявил, что экономическое партнерство между Москвой и Пекином продолжает укрепляться, несмотря на глобальную нестабильность и внешнее давление.

Напомним, что накануне Мишустин встречался с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу.

Кстати, визит российского премьера состоялся на фоне сообщений о том, что Китай начал постепенно сокращать закупки российской нефти, что может повлиять на торговый баланс между странами.