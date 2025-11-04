Сі Цзіньпін прийняв Мішустіна в Пекіні: про що домовлялися Росія і Китай

Переговори відбулися у Великому східному залі Дому народних зборів і стали завершальним етапом дводенного офіційного візиту російського прем’єра до Китаю.

За протокольною традицією перед початком розмови Сі Цзіньпін і Мішустін обмінялися рукостисканням і зробили спільне фото, після чого перейшли до питань співпраці.

Дипломатичні "реверанси"

В першу чергу прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін передав Сі Цзіньпіню найщиріші вітання та побажання від російського диктатора Володимира Путіна.

"Хочу скористатися нагодою, щоб передати вам найтепліші слова привітання та найкращі побажання від президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна", - сказав Мішустін.

Російський прем’єр підкреслив, що за підсумками переговорів лідерів Росії і Китаю, які відбулися в травні в Москві та у вересні в Пекіні, були ухвалені важливі рішення для подальшого зміцнення всебічного стратегічного партнерства між країнами.

Мішустін також звернув увагу на завершення ювілейного року 80-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною та милітаристською Японією у Другій світовій війні.

"Для дружніх народів Росії та Китаю це священне свято, яке ми відзначили разом", - наголосив він.

Крім того, російський прем’єр привітав Сі Цзіньпіна з проведенням Четвертого пленуму Центрального комітету Комуністичної партії Китаю двадцятого скликання. Він висловив упевненість, що стратегічні цілі економічного розвитку Китаю на наступні п’ять років будуть успішно реалізовані.

Домовленості між країнами

За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співпрацю у ключових галузях - від супутникової навігації та сільського господарства до використання ядерних матеріалів.

Серед нових спільних проектів - освоєння енергетичних родовищ, виробництво високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики, а також співпраця у сфері космосу, зокрема освоєння Місяця.

Мішустін заявив, що економічне партнерство між Москвою і Пекіном продовжує зміцнюватися, попри глобальну нестабільність і зовнішній тиск.

Нагадаємо, що напередодні Мішустін зустрічався з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном у місті Ханчжоу.

До речі, візит російського прем’єра відбувся на тлі повідомлень про те, що Китай почав поступово скорочувати закупівлі російської нафти, що може вплинути на торговельний баланс між країнами.