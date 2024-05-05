Си Цзиньпин прилетел к Макрону: на повестке дня будет и Украина

Во время своего двухдневного пребывания Си Цзиньпинь встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить как торговые, так и геополитические вопросы.

Планируется также обсуждение вопроса о войне Украине. в частности поиск путей решения войны.

Си Цзиньпин прибыл около в аэропорту Орли, где его встретил премьер-министр Габриэль Атталь.