Сі Цзіньпін прилетів до Макрона: на порядку денному буде і Україна

Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпінь зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання.

Планується також обговорення питання щодо війни Україні. зокрема пошук шляхів вирішення війни.

Сі Цзіньпін прибув близько в аеропорту Орлі, де його зустрів прем'єр-міністр Габріель Атталь.