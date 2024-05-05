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Сі Цзіньпін прилетів до Макрона: на порядку денному буде і Україна

Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижа в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпінь зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання.

Планується також обговорення питання щодо війни Україні. зокрема пошук шляхів вирішення війни.

Сі Цзіньпін прибув близько в аеропорту Орлі, де його зустрів прем'єр-міністр Габріель Атталь.

 

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що Макрон планує тиснути на Сі Цзіньпіна в питаннях торгівлі та війни в Україні.

До того ж наприкінці квітня Bloomberg повідомляло, що французький президент хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни проти України.

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ФранціяЕммануель МакронСи Цзиньпинь