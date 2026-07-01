Си Цзиньпин пригрозил решить "вопрос Тайваня"

Си клянется вернуть Тайвань

1 июля Си Цзиньпин в речи, посвященной 105-летию создания Коммунистической партии Китая (КПК), не обошел и тему возвращения Тайваня.

"Урегулирование тайваньского вопроса – это неизменная историческая миссия нашей партии и общее стремление всего китайского народа", – сказал он.

Лидер КНР призвал в этом вопросе противодействовать вмешательству внешних сил, причем не назвал конкретные страны.

Что еще обещал Си Цзиньпин

По его словам, борьба с коррупцией в правящей Коммунистической партии также приоритетна на фоне недавнего скандала с верхушкой армии Китая.

Так, за последние три года состоялась:

отставка двух министров обороны,

сокращение состава Центральной военной комиссии (высшего военного органа Китая).

Также Си Цзиньпин в своем выступлении перед политическими и военными лидерами, членами УПК пообещал укрепить и модернизировать армию и поклялся "поддерживать абсолютное руководство партии" вооруженными силами.

"Мы должны продвигать модернизацию национальной обороны и ВС", – заявил он.

К слову, аналитики подвергают сомнению способность китайских вооруженных сил эффективно вести боевые действия со времени масштабной антикоррупционной кампании Си Цзиньпина.