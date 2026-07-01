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Си Цзиньпин пригрозил решить "вопрос Тайваня"

20:34 01.07.2026 Ср
2 мин
Китайский лидер снова цинично пообещал вернуть Тайвань в "родную гавань"
aimg Елена Бджола
Фото: китайский лидер Си Цзиньпин (Getty Images)

Глава КНР Си Цзиньпин традиционно заявил своим однопартийцам, что вернет Тайвань для "осуществления полного объединения родины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Си клянется вернуть Тайвань

1 июля Си Цзиньпин в речи, посвященной 105-летию создания Коммунистической партии Китая (КПК), не обошел и тему возвращения Тайваня.

"Урегулирование тайваньского вопроса – это неизменная историческая миссия нашей партии и общее стремление всего китайского народа", – сказал он.

Лидер КНР призвал в этом вопросе противодействовать вмешательству внешних сил, причем не назвал конкретные страны.

Что еще обещал Си Цзиньпин

По его словам, борьба с коррупцией в правящей Коммунистической партии также приоритетна на фоне недавнего скандала с верхушкой армии Китая.

Так, за последние три года состоялась:

  • отставка двух министров обороны,
  • сокращение состава Центральной военной комиссии (высшего военного органа Китая).

Также Си Цзиньпин в своем выступлении перед политическими и военными лидерами, членами УПК пообещал укрепить и модернизировать армию и поклялся "поддерживать абсолютное руководство партии" вооруженными силами.

"Мы должны продвигать модернизацию национальной обороны и ВС", – заявил он.

К слову, аналитики подвергают сомнению способность китайских вооруженных сил эффективно вести боевые действия со времени масштабной антикоррупционной кампании Си Цзиньпина.

Напомним, 27 июня лидер КНР Си Цзиньпин впервые с 2019 года прибыл в Пхеньян с официальным визитом. Пекин стремится восстановить свое влияние на северокорейский режим.

Ранее глава Китая подверг резкой критике премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к перевооружению страны. Это произошло во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.

20 мая в Пекине Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили партнерство и войну в Иране.

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