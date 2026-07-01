Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати "питання Тайваню"

Сі клянеться повернути Тайвань

1 липня Сі Цзіньпін в промові, присвяченій 105-ій річниці створення Комуністичної партії Китаю (КПК), не оминув і тему повернення Тайваню.

"Врегулювання тайванського питання - це незмінна історична місія нашої партії і загальне прагнення всього китайського народу", - сказав він.

Лідер КНР закликав у цьому питанні протидіяти втручанню зовнішніх сил, причому не назвав конкретних країн.

Що ще обіцяв Сі Цзіньпін

За його словами, боротьба з корупцією у правлячій Комуністичній партії також є пріоритетним завданням на тлі нещодавнього скандалу з верхівкою армії Китаю.

Так, за останні три роки відбулася:

відставка двох міністрів оборони,

скорочення складу Центральної військової комісії (вищого військового органу Китаю).

Також Сі Цзіньпін у своїй промові перед політичними та військовими лідерами, членами КПК пообіцяв зміцнити та модернізувати армію та поклявся "підтримувати абсолютне керівництво партії" збройними силами.

"Ми повинні просувати модернізацію національної оборони та ЗС", - заявив він.

До слова, аналітики ставлять під сумнів здатність китайських збройних сил ефективно вести бойові дії з часу масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна.