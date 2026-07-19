Китай хочет доминировать в сфере ИИ: к чему призывают другие страны

Си Цзиньпин впервые выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Мероприятие стартовало в Шанхае, где глава Китая объявил, что именно этот город станет штаб-квартирой новой международной организации.

Китайский лидер отметил важность мировой безопасности в области ИИ; Пекин позиционирует себя как ответственное правительство.

"Развитие ИИ не должно быть "сольным выступлением одной страны, а должно быть симфонией международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.

Поскольку Соединенные Штаты и Китай оказались в центре конкуренции за разработку искусственного интеллекта, президент Китая, похоже, перехватил инициативу создания международных правил использования этой технологии, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны стать мировым лидером в области ИИ. В противном случае эту роль перехватит Китай или Япония.