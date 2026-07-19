Китай хочет доминировать в сфере ИИ: к чему призывают другие страны

Китай примет инициативу по созданию глобальных правил для искусственного интеллекта. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество объединиться вокруг Пекина для управления новыми технологиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Си Цзиньпин впервые выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Мероприятие стартовало в Шанхае, где глава Китая объявил, что именно этот город станет штаб-квартирой новой международной организации.
Китайский лидер отметил важность мировой безопасности в области ИИ; Пекин позиционирует себя как ответственное правительство.
"Развитие ИИ не должно быть "сольным выступлением одной страны, а должно быть симфонией международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Поскольку Соединенные Штаты и Китай оказались в центре конкуренции за разработку искусственного интеллекта, президент Китая, похоже, перехватил инициативу создания международных правил использования этой технологии, говорится в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны стать мировым лидером в области ИИ. В противном случае эту роль перехватит Китай или Япония.
Сервис Дия.AI получил поддержку голосового общения. Благодаря интеграции с технологией ElevenLabs, пользователи могут задавать вопросы устно и получать ответы без необходимости вводить текст.
Львовская политехника создает Центр высокопроизводительных вычислений для работы с искусственным интеллектом. Его основой станет сервер GIGABYTE XN24-VC0, а запуск платформы намечен уже на сентябрь 2026 года.
Компания OpenAI создает гаджет, который будет изучать пользовательские привычки. Гаджет будет тесно интегрирован с ChatGPT, сможет учитывать привычки пользователя и станет персональным ШИ-компаньоном.