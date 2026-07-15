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ИИ-компаньон для дома: OpenAI создает гаджет, который будет изучать привычки пользователя

10:24 15.07.2026 Ср
3 мин
Разработчики интегрируют обновленный голосовой режим
aimg Ольга Завада
ИИ-компаньон для дома: OpenAI создает гаджет, который будет изучать привычки пользователя OpenAI выпустит умную колонку, умеющую двигаться (фото: Unsplash)
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OpenAI работает над своим первым ИИ-устройством для дома. Гаджет будет тесно интегрирован с ChatGPT, сможет учитывать привычки пользователя и станет персональным ИИ-компаньоном.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Технические особенности устройства

В OpenAI разработку называют не просто колонкой, а первым в своем роде компьютером, созданным специально для искусственного интеллекта.

По замыслу разработчиков, гаджет должен повысить производительность занятых людей и будет кардинально отличаться от классических умных колонок.

Основные характеристики устройства:

Портативность. В отличие от стационарных аналогов, устройство оснащено аккумуляторной батареей, позволяющей легко его транспортировать.

Зрение и контекст. Колонка оборудована встроенной камерой и сенсорами, которые помогают ИИ анализировать окружающую среду и понимать контекст действий пользователя.

Голос. Общение будет базироваться на современной версии голосового режима ChatGPT - GPT-Live, который умеет говорить и слушать одновременно, подстраиваться под темп разговора и мгновенно обрабатывать информацию;

Эффект живого существа. Главной фишкой станут механические элементы корпуса, способные самостоятельно двигаться. Это создаст ощущение, что устройство живо, а не просто реагирует на команды.

Гаджет будет проактивным: анализируя электронную почту, сообщения и ежедневные привычки, он научится заранее предусматривать потребности владельца, управлять умным домом и выступать персональным экспертом в повседневной жизни.

Читайте больше: Apple обвинила OpenAI в краже секретных разработок для ШИ-гаджета

Дизайнеры Apple в штате OpenAI и громкий судебный конфликт

Чтобы построить успешный аппаратный бизнес, OpenAI в прошлом году потратила 6,5 млрд долларов на приобретение стартапа io Products, соучредителем которого является ветеран дизайна Apple Джонни Айв.

Кроме Айва, к разработке привлечены бывшая глава отдела промышленного дизайна Apple Эванс Генки, бывший руководитель разработки дизайна iPhone Танг Тан (сейчас главный аппаратный директор OpenAI), а также Пол Мид, ранее руководивший проектом гарнитуры Vision Pro.

Именно такой массовый переход кадров спровоцировал юридическую войну. Apple подала в суд на OpenAI, обвинив конкурента в целенаправленном похищении коммерческих тайн для ускорения разработки собственных гаджетов.

В частности, Танг Тан обвиняется в сборе конфиденциальной информации о будущих продуктах Apple.

В OpenAI все обвинения отвергают, заявляя о поддержке свободной конкуренции и праве людей выбирать место работы. Разработчики уверены, что их колонка существенно отличается от HomePod и не нарушает патентов, поскольку ее аудиосистема и архитектура созданы с нуля.

Амбиции будущее и конкуренция с Apple

Умная колонка является лишь первым шагом аппаратного подразделения OpenAI, которое сейчас работает над пятью разными устройствами.

В долгосрочных планах компании есть:

  • Создание мобильного ШИ-устройства, способного полностью заменить смартфон;
  • Разработка носимых гаджетов (например, кулонов из ИИ);
  • Исследования в области домашней робототехники.

В то же время Apple готовит собственный ответ - систему домашних ИИ-устройств.

Первым из них должен стать командный центр под кодовым названием J490 с 7-дюймовым экраном и обновленным Siri (на базе операционной системы iOS 27), а также версия дисплея на роботизированной руке, которая будет следовать за пользователем.

Дальнейшее развитие аппаратной линейки OpenAI теперь напрямую зависит от решения суда: если Apple добьется судебного запрета на продажу устройств оппонента, выход революционной колонки на рынок может задержаться.

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