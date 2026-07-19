Китай Хоче домінувати в галузі ШІ: до чого закликають інші країни

Сі Цзіньпін вперше виступив на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту. Захід стартував у Шанхаї, де глава Китаю оголосив, що саме це місто стане штаб-квартирою нової міжнародної організації.

Китайський лідер наголосив на важливості світової безпеки в галузі ШІ; Пекін позиціонує себе як відповідальну державу.

"Розвиток ШІ не повинен бути "сольним виступом однієї країни, а має бути симфонією міжнародної співпраці", - заявив Сі Цзіньпін.

Оскільки Сполучені Штати та Китай опинилися в центрі конкуренції за розробку штучного інтелекту, президент Китаю, схоже, перехопив ініціативу щодо створення міжнародних правил використання цієї технології, йдеться у матеріалі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають стати світовим лідером у галузі ШІ. В іншому випадку цю роль перехопить Китай або Японія.