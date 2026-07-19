Китай Хоче домінувати в галузі ШІ: до чого закликають інші країни

Китай візьме на себе ініціативу зі створення глобальних правил для штучного інтелекту. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав міжнародну спільноту об’єднатися навколо Пекіна для управління новими технологіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Сі Цзіньпін вперше виступив на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту. Захід стартував у Шанхаї, де глава Китаю оголосив, що саме це місто стане штаб-квартирою нової міжнародної організації.
Китайський лідер наголосив на важливості світової безпеки в галузі ШІ; Пекін позиціонує себе як відповідальну державу.
"Розвиток ШІ не повинен бути "сольним виступом однієї країни, а має бути симфонією міжнародної співпраці", - заявив Сі Цзіньпін.
Оскільки Сполучені Штати та Китай опинилися в центрі конкуренції за розробку штучного інтелекту, президент Китаю, схоже, перехопив ініціативу щодо створення міжнародних правил використання цієї технології, йдеться у матеріалі.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають стати світовим лідером у галузі ШІ. В іншому випадку цю роль перехопить Китай або Японія.
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