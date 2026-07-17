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NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центр

16:19 17.07.2026 Пт
4 мин
Такие суперкомпьютеры есть только в Японии и Италии
aimg Ольга Завада
NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центр Львовская политеника запустит платформу NVIDIA GB200 (фото: Wikimedia Commons)
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Львовская политехника создает Центр высокопроизводительных вычислений по работе с искусственным интеллектом. Его основой станет сервер GIGABYTE XN24-VC0, а запуск платформы намечен уже на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вуза.

Почему политехника выбрала архитектуру Blackwell?

Рабочая группа университета провела детальные консультации с лидерами мирового ИТ-рынка, включая Dell Technologies, Supermicro, HPE, ASUS, Lenovo, GIGABYTE, Cisco и корпорацию NVIDIA.

Специалисты сравнивали возможности графических ускорителей предыдущих поколений H100 и H200 с новой архитектурой Blackwell.

Появление на рынке в начале 2026 года сервера GIGABYTE XN24-VC0 полностью изменило стратегию закупки.

Это устройство стало первым доступным полнофункциональным 2U-узлом, позволяющим развернуть систему Blackwell в масштабах одной ноды без необходимости покупать дорогостоящие многоустойчивые комплексы.

NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центрЛьвовская политехника покупает сервер GIGABYTE (фото: Львовская политехника)

Технические параметры выбранного узла содержат:

  • Два суперчипа NVIDIA GB200 Grace Blackwell.
  • 4 графических процессора (GPU) NVIDIA Blackwell и 2 центральных процессора (CPU) NVIDIA Grace.
  • 744 ГБ сверхбыстрой памяти HBM3E для работы ШИ и 960 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.
  • Сетевые интерфейсы NVIDIA ConnectX-8 с пропускной способностью до 800 Гбит/с для будущего масштабирования системы.

Эта архитектура уже используется в глобальных научных проектах. Так, аналогичные узлы составляют базу японского суперкомпьютера ROQUO в институте RIKEN, а в Италии консорциум CINECA разворачивает масштабную ШИ-фабрику IT4LIA на базе 2048 таковых модулей.

NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центр

Схема работы нового суперкомпьютера (фото: Львовская политехника)

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Спектр научных задач для нового суперкомпьютера

Мощности одной ноды GIGABYTE XN24-VC0 позволят украинским ученым и студентам выполнять вычислительные задачи мирового уровня непосредственно в Украине.

Платформа ориентирована на работу в нескольких ключевых сферах:

Языковые и мультиагентные модели : локальный запуск сверхбольших моделей (класса NVIDIA Nemotron 3 Ultra или Kimi K2.5), а также полнопараметрическое доучение моделей для автономного научного поиска.

Биоинформатика и материаловедение: моделирование молекулярной динамики для поиска новых лекарств, анализ геномных данных и симуляция электронных структур для создания аккумуляторов и новых материалов.

Цифровые двойники и инженерия: 3D-реконструкция объектов, генерация синтетических сред для робототехники, а также моделирование гидродинамики и аэродинамики сложных систем.

Климат и квантовые вычисления: прогнозирование локальных погодных процессов с помощью нейросетей и симуляция квантовых систем в среде CUDA-Q.

NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центр

Университет получит уникальную вычислительную платформу для ИИ (фото: Львовская политехника)

Решения для охлаждения в условиях стандартного датацентра

Суперчипы Blackwell выделяют значительный объем тепла, поэтому более 85 % тепловой энергии сервера отводится через систему прямого жидкостного охлаждения.

Поскольку существующий дата-центр Львовской политехники рассчитан на воздушное охлаждение, для проекта нашли компромиссное инженерное решение.

Вместе с сервером университет запускает автономную стойку GIGABYTE DL80-1B0 класса Liquid-to-Air.

Она работает по закрытому контуру: охлаждающая жидкость циркулирует между сервером и внутренним теплообменником стойки, а встроенные вентиляторы сбрасывают тепло в воздух помещения, где его улавливает обычная система кондиционирования.

Перспектива расширения: конструкция стойки DL80-1B0 рассчитана на мощность до 36 кВт. Это позволит в будущем установить у нее еще четыре аналогичных сервера, объединив до 20 GPU Blackwell и 3,72 ТВ памяти HBM3E в один сверхмощный кластер.

NVIDIA Blackwell для науки: Львовская политехника создает новый ИИ-центр

Политехника создает мощный Центр высокопроизводительных вычислений (фото: Львовская политехника)

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Кто помог реализовать амбициозный проект

Техническую конфигурацию и анализ рынка выполняла рабочая группа кафедры систем искусственного интеллекта, в частности заведующая Наталья Мельникова, доцент Андрей Бенч и аспирант Богдан Диденко при поддержке ректора университета Наталии Шаховской.

Сопровождение проекта осуществляли представители Министерства образования и науки Украины и команда UIHERP под руководством Романа Зинченко.

Консультационную и техническую помощь оказали Дмитрий Овчаренко (экс-технический директор WINWIN AI Center of Excellence), представитель NVIDIA Даниил Прокопенко, а также инженеры HPE, Cisco и SuperMicro.

Ключевую роль в подборе конфигурации под условиями университетского дата-центра сыграла команда официального дистрибьютора ASBIS-Украина.

Теперь оборудование готовят к поставке и монтажу.

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