Си Цзиньпин в Париже заявил о поиске "хороших путей" завершения войны РФ против Украины

Лидер Китая Си Цзиньпин, пребывая 5 мая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

При этом китайский лидер назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину - "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", - сказал Си Цзиньпин.

Также китайский лидер выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Во французской столице Си Цзиньпин завтра, 6 мая, продолжит встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Визит Си Цзиньпина во Францию и переговоры с Макроном

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за 5 лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Европейское турне Си продлится с 5-10 мая и охватит Францию, Сербию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что Макрон во время визита в Париж лидера КНР, который продолжает демонстрировать свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, намерен выступить за коммерческую "взаимность" и поиск решения войны РФ против Украины.

Отметим, в конце апреля Bloomberg писало, что французский президент Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина для завершения войны против Украины.

Кроме того, недавно издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" в Париже - за несколько дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.